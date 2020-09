Servische doelman tekent bij KV Kortrijk

De 22-jarige Serviër komt over van FK Vozdovac in zijn thuisland en ondertekende in het Guldensporenstadion een contract voor vier seizoenen. Ilic speelde de voorbije twee seizoenen 61 wedstrijden voor Vozdovac in de Servische Super Liga. Voordien speelde hij voor Vojvodina in zijn geboortestad Novi Sad.

"We wilden een jonge doelman die kan zorgen voor de nodige concurrentie voor Jakubech en stappen kan zetten in zijn carrière", aldus Matthias Leterme, CEO van KV Kortrijk. De voormalige Servische jeugdinternational is de vierde zomertransfer voor de Kerels na verdediger Trent Sainsbury, middenvelder Michiel Jonckheere en aanvaller Luqman Hakim. Kortrijk begon het seizoen zeer degelijk met 7/12. Zondag wacht een thuisduel tegen de buren uit Moeskroen.