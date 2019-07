Serge Pauwels klaar voor zesde tour

"De Tour rijden, dat is een beetje een kinderdroom. Als je jong bent en je ziet dan die Tour passeren... ik was meteen gebeten door die microbe. Puur sportief is het niveau in de WorldTour overal hoog, het verschil met de Tour de France is niet zo groot meer, maar qua zichtbaarheid is de Tour van een andere categorie. Dat blijft apart, we weten ook niet goed hoe dat komt. We hadden het er daarstraks nog over: is dat vakantiegevoel, geschiedenis? Het feit is wel dat het heel groot is en dan zeker met de start hier in Brussel."

Aftellen naar Grand Départ

Na een vaak ellenlange voorbereiding staan de teams intussen aan de vooravond van de Tourstart. "Het is echt aftellen", bekende Pauwels. "Sinds dinsdagavond zitten we al op hotel, want woensdag hebben we nog getraind op het parcours van de ploegentijdrit. Het zijn lange dagen voor ons, iedereen zal blij zijn als we zaterdag aan de start staan. Nu is het nog losfietsen, massage, rusten...

Zaterdag wordt het een beetje afwachten wat er gebeurt. We verwachten niet echt een heel open koers. Meestal zijn die eerste dagen in de koers een beetje paraderen en is het zodanig zelfbeschermend. Zondag is er meteen de ploegentijdrit: vorig jaar wonnen we die en kon Greg een week de gele trui dragen. Dat wordt dus meteen een belangrijke dag voor ons."