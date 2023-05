Serge Kimoni (ex-Club Brugge en KV Kortrijk) overleden

Serge Kimoni, voormalig verdediger van onder meer Club Brugge en Seraing, is op 58-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Franstalige krant La DH.

Kimoni (uiterst links op de foto) zou een ongeval hebben gehad en zaterdagnamiddag zijn overleden. De Belg met Congolese roots was een jeugdproduct van toenmalig eersteklasser RFC Sérésien. Daarmee debuteerde hij begin jaren '80 in de hoogste voetbalafdeling.

In 1987 verhuisde Kimoni naar Club Brugge. De aanvallend ingestelde rechtsachter werd er kampioen en bereikte met blauw-zwart de halve finales van de UEFA Cup maar in 1990 keerde Kimoni, inmiddels bankzitter, terug naar Sérésien (dat later Seraing zou worden).

Hij voetbalde later ook voor het Franse Sedan, Tilleur, Kortrijk en Sprimont. Kimoni werd in 1987 een keer geselecteerd voor de nationale ploeg, door bondscoach Guy Thys, maar hij kwam tegen Luxemburg niet aan spelen toe.