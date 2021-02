Sep Vanmarcke ziet twee teamgenoten wegvallen bij Israel Start-Up Nation

Het coronavirus heeft in aanloop naar de Omloop Het Nieuwsblad toegeslagen bij Israel Start-Up Nation, de ploeg van Sep Vanmarcke. Hoewel sportdirecteur Demol na een tweede test negatief bleek, neemt het team geen risico. Ook twee renners die met hem in concact kwamen rijden niet mee.

"Donderdag kreeg Dirk Demol het bericht dat hij een positieve covid-19 test had afgelegd. Daarom beslisten we hem aan een nieuwe test te onderwerpen. Vrijdagavond kregen we het bericht dat die negatief was. Toch nemen wij geen enkel risico en daarom verliet Demol de wedstrijdbubbel", legt sportdirecteur Eric Van Lancker uit.

"Twee renners die met Dirk Demol nauw in contact kwamen, wacht zo hetzelfde lot. de Zwitser Reto Hollenstein en de Canadees Guillaume Boivin starten niet in de openingsklassieker. En ook ikzelf trek me terug uit de koers. René Andrle komt over uit Frankrijk en zal het openingsweekend doen als sportdirecteur voor onze ploeg. Dit is natuurlijk een zware dobber. Sep Vanmarcke, toch wel één van de topkandidaten voor de zege, krijgt zo meteen twee ploegmakkers minder in steun", sakkert Van Lancker. De ploeg bij Israel Start-Up Nation voor de Omloop Het Nieuwsblad: Sep Vanmarcke, Jenthe Biermans, Norman Vahtra (Est), Mads Würtz Schmidt (Den) en Tom Van Asbroeck