Sep Vanmarcke weken out door breuk aan pols

Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) heeft zondag een breuk aan de pols opgelopen tijdens de Gravel Fondo Limburg, een Nederlandse gravelrace in Valkenburg. Hij is out tot midden juni.

De blessure van Vanmarcke wordt gemeld door zijn ploeg op sociale media: "Sep is gisteren gevallen bij een gravelrace en liep daarbij een breuk op aan de linkerpols. Sep is intussen succesvol geopereerd, om de breuk te stabiliseren, en hij start nu aan zijn revalidatie. Zijn terugkeer in competitie wordt midden juni verwacht."

Goed voorjaar

De 34-jarige Vanmarcke kende een goed voorjaar en finishte afgelopen voorjaar nog als derde in Gent-Wevelgem, als zesde in Nokere Koerse en als tiende in de Omloop Het Nieuwsblad. Door zijn valpartij haalde hij zondag de aankomst tijdens de eerste editie van de Gravel Fondo Limburg niet.