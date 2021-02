Sep Vanmarcke is tevreden met derde plaats: "Eindelijk nog eens voorin in de Omloop"

"Tot mijn grote frustratie is een valpartij in grote koersen blijkbaar altijd mijn deel. Zo ook vandaag", begon Vanmarcke na afloop. "Er werd al een hele tijd heel nerveus gekoerst in het peloton. Het gevecht naar de kasseizone van de Paddestraat was immers aangebroken. Tom Van Asbroeck had mij op sleeptouw genomen. Voor mij hoorde ik plots het schuren van de remmen en koos ik blijkbaar het verkeerde gat. Ik ging onderuit. Ik maakte daar een serieuze inschattingsfout."

Sep Vanmarcke liet het hoofd echter niet hangen en knokte zich een weg terug naar de kop van de koers. "Ik viel gelukkig zonder erg en kon inderdaad zelfs nog mee sprinten voor de prijzen. Dat geeft me alvast een goed gevoel. Ik wou sowieso nog eens goed zijn in de Omloop Het Nieuwsblad. Dat was al enkele jaren, en dus veel te lang, geleden. Ik wou me ook voor mijn nieuwe ploeg meteen laten zien. Dat ik het in de sprint zou moeten doen, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik zat in volle finale plots in het wiel van Davide Ballerini. Uiteindelijk werd ik derde en daar ben ik best tevreden mee. Missie geslaagd. Mijn eerstvolgende koers is nu dinsdag de GP Samyn, een koers die ik eigenlijk nog nooit reed."

Lees ook