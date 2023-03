Sep Vanmarcke rijdt Milaan-Sanremo in plaats van Bredene-Koksijde Classic

Sep Vanmarcke zal niet starten in de Bredene-Koksijde Classic. De 34-jarige West-Vlaming reist in extremis af naar Italië, waar hij zaterdag Milaan-Sanremo zal rijden voor Israël - Premier Tech.

"Normaal gezien zou Vanmarcke starten in Bredene, maar hij gaat de zieke Giacomo Nizzolo vervangen in Milaan-Sanremo", legt sportdirecteur Dirk Demol uit.

"Sep ging gretig in op de uitnodiging. Langs de andere kant is het jammer dat hij niet in eigen land kan rijden. Wij doen het aan de Belgische kust met Jens Reynders, Tom Van Asbroeck, Guy Sagiv, Itamar Einhorn, Riley Picknell en Roi Weinberg."