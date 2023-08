Sep Vanmarcke aan de slag bij Israel - Premier Tech

Tot twee maanden geleden was Vanmarcke nog actief als renner bij Israel - Premier Tech, maar begin juli kwam daar abrupt een einde aan. De wielrenner moest door hartproblemen de fiets meteen aan de haak hangen. Vanmarcke sprak sindsdien de hoop uit om in het wielrennen actief te blijven. Vanaf 1 januari volgend jaar komt hij dus terug in het peloton, maar dan als staflid van z'n voormalige ploeg.

"Ik word inderdaad staflid van Israel-Premier Tech. Ploegleider wordt waarschijnlijk één van de opdrachten, maar andere potentiële functies moeten we nog bespreken later op het jaar", laat Vanmarcke weten aan onze redactie.