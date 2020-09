Seizoen voorbij voor Steels na valpartij

Voor Stijn Steels is het seizoen voorbij. De Deceuninck – Quick-Step renner smakte tegen de grond in de massale valpartij op 4 kilometer van de streep in de openingsrit van de BinckBank Tour.

Enkele minuten later kwam de 31-jarige renner op de fiets over de finish, maar werd snel daarna overgebracht naar het AZ Delta Roeselare.

Onderzoeken wezen uit dat hij een scaphoïdfractuur heeft opgelopen in zijn linkerhand. Steels moet daaraan geopereerd wordt, wat betekent dat het seizoen er op zit voor de West-Vlaming uit Meulebeke . “Ik ben erg teleurgesteld natuurlijk. Ik voelde mij goed en wilde de ploeg hier helpen in de BinckBank Tour en daarna in de eendagskoersen. Ik keek erg uit naar mijn eerste klassiekers met The Wolfpack, maar dat gaat nu niet door. Dat is natuurlijk een fikse teleurstelling”, aldus Steels.