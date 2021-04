Seizoen 10: Coolman verlengt contract bij Knack

Middenman Pieter Coolman speelt ook volgend seizoen voor Knack Volley Roeselare. Het wordt zijn tiende seizoen op rij in het blauw-witte Knack Volley-shirt en steekt daarmee Wouter Verhelst, die acht seizoenen voor Roeselare speelde, definitief voorbij.

Pieter Coolman, één van de ‘golden boys’ van het eerste uur, werd dit seizoen herenigd met zijn maatje Stijn D’Hulst, zijn favoriete spelverdeler. En het moet gezegd, Pieter speelde één van zijn sterkste seizoenen bij Knack Volley. Hij werd hiervoor op de Volley Proms bekroond met de verkiezing tot Beste Middenman (op basis van de scoutingscijfers) van het voorbije seizoen. Een verademing voor Pieter na een hardnekkige blessure aan de rechterknie, zijn eerste langdurige blessure in zijn sportieve loopbaan.

In zijn negen voorbije seizoenen (sinds 2012-2013) verzamelde Pieter zes kampioenstitels, zeven bekerwinsten (met zes opeenvolgende) en vier supercups met Knack Volley. “En er is nog steeds plaats in mijn trofeeënkast”, liet hij onlangs nog weten.