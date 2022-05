Segaert pakt Belgische titel met 1 seconde

Topfavoriet Alec Segaert uit Lendelede heeft hard moeten knokken voor de Belgische tijdrittitel bij de beloften. Hij was in Gavere amper een seconde sneller dan Jonathan Vervenne.

De prestatie van Segaert was af, dat is het minste wat je kunt zeggen als je 49 km per uur gemiddeld rijdt. Maar Vervenne was ook beresterk op het Gaverse parcours. Hij haalde 48,95 kilometer per uur, en was daarmee precies een seconde trager. Lennert Van Eetvelt, een ploegmaat bij Lotto-Soudal van Segaert, mocht als derde het podium op. Robin Orins en Arno Claeys vervolledigden de top vijf. Die werd trouwens netjes verdeeld tussen Lotto-Soudal en Elevate P/P Home Solution-Soenens.

Bij de vrouwelijke beloften mocht Britt Knaven, de dochter van Servaas, de Belgische trui omgorden. De renster van NXTG by Experza was 26 seconden sneller dan Elena Debouck.