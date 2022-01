Schreuder over Club-Union: "Ik wil vooral progressie zien bij Club"

Schreuder heeft veel respect voor wat de tegenstander al heeft gerealiseerd, maar wil vooral progressie zien binnen zijn eigen team.

Union Sint-Gillis is nog steeds de verrassende leider in de Jupiler Pro League. Negen punten is de huidige voorsprong, het resultaat van morgenavond is dus zeer belangrijk. Maar niet cruciaal. Alfred Schreuder: "Nee, niet cruciaal. Ik kijk niet naar de uitslag, maar naar de ontwikkeling van de speelwijze van het elftal. Ik vind dat we grote stappen zetten in de manier van voetballen. Het vergt natuurlijk een andere denkwijze van de spelers dan ze gewend waren. Dat zie je ook in fases terug. Daarom lopen we nog onnodig in een soort van counter. We zijn pas drie weken onderweg. Ik zie al heel wat positieve dingen, maar we hebben nog heel wat ruimte om te verbeteren."

Ploeg in een flow

Club wankelt achteraan, terwijl Union het beste spitsenduo van de competitie heeft. "Het is een test voor het hele team, voor de restverdediging. We hebben ook gezien dat hun spitsen goed bewegen in de diepte, en heel veel contrabewegen."

Union zegt zelf zonder druk te spelen. Kampioen worden, dat is iets voor de Antwerps, Clubs en Anderlechts van deze wereld. "Het is een ploeg die in een flow zit, en die weinig druk heeft om hier morgen te komen. Wij zijn de ploeg die willen verbeteren, en die ook dezelfde doelstelling heeft. Alhoewel ik niet weet of zij de doelstelling hebben om kampioen te spelen, maar ze staan niet voor niets bovenaan. En ze verdienen dat. Nu zullen ze het ook willen en moeten worden. Maar wij willen dat ook. Dat wordt een hele interessante wedstrijd morgen met twee heel verschillende spelstijlen."

Naast Club Brugge-Union is het ook uitkijken of Cercle Brugge zijn hoogconjunctuur kan verderzetten in Anderlecht.