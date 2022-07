Schippers zegt af voor Guldensporenmeeting, West-Vlamingen tonen zich

Dafne Schippers moest de grote ster worden van de Guldensporenmeeting in Kortrijk, maar ze kende niet haar dagje. De Nederlandse meldde ze zich af voor de finale. De West-Vlamingen toonden zich wél in Wembley.

De Quantis-Guldensporenmeeting stond volledig in het teken van de Europese Kampioenschappen in augustus in München. Een honderdtal Europese toppers probeerden in Kortrijk een laatste kans grijpen om hun selectie voor München af te dwingen.

Het deelnemersveld werd aangevoerd door Dafne Schippers. De Nederlandse wereldkampioene op 200m stelde teleur in de reeksen en paste voor de finale.

West-Vlamingen Rani Vincke, Timon Inghelbrecht, Giebe Algoet, Yorunn Ligneel en Aurèle Vandeputte toonden zich wel in Kortrijk met knappe prestaties.