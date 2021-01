Schimmelziekte oorzaak slechte grasmat Zulte Waregem

Het bestuur van Zulte Waregem heeft dinsdag in een open brief laten weten dat een schimmelziekte, die in augustus is vastgesteld, aan de basis ligt van de slechte grasmat in het Regenboogstadion.

"Verschillende specialisten staan voor een raadsel waarom de graszoden na de behandeling van de ziekte zijn losgekomen", klinkt het.

"De oorzaak van de staat van het veld ligt aan een schimmelziekte die in augustus op het grasveld is vastgesteld", schrijft het Essevee-bestuur. "Verschillende teams van specialisten staan voor een raadsel waarom de graszoden na de behandeling van deze ziekte zijn losgekomen. De reactie van het gazon is uiterst zeldzaam en onverklaarbaar. Intussen werken onze greenkeepers zich elke dag uit de naad om het veld zo goed mogelijk speelklaar te maken."

Zulte Waregem laat weten dat het geen optie is om de resterende thuiswedstrijden elders te spelen of een nieuwe grasmat aan te leggen. "Het Bondsreglement laat enkel toe om uit te wijken naar een stadion in een straal van 30 km. Alle mogelijke pistes zijn onderzocht, maar tijdelijk uitwijken is onmogelijk. De aanleg van een nieuwe grasmat is evengoed bekeken. De drukke wedstrijdmaanden in hartje winter, in combinatie met de verwachte neerslag en vorst, maken ook deze oplossing onmogelijk."

"Iedereen binnen Essevee betreurt deze situatie en doet echt alles wat binnen de mogelijkheden ligt om de vier resterende thuiswedstrijden in de reguliere competitie op een zo goed mogelijk terrein af te werken", besluit Zulte Waregem