Scheidsrechter keurt veld in Oostende goed

Het veld van KV Oostende wordt momenteel sneeuwvrij gemaakt voor de terugmatch in de halve finale van de Beker van België tegen AA Gent.

De halve finale in de Belgische voetbalbeker van vanavond tussen KV Oostende en AA Gent kan zoals verwacht doorgaan. Scheidsrechter Erik Lambrechts keurde het veld van de kustploeg en gaf groen licht, zo laat Oostende enkele uren voor de aftrap weten.

Bij Oostende werkte men de hele dag om het veld in de Versluys Arena sneeuwvrij te maken. "Wat we eigenlijk al wisten, is nu ook officieel bevestigd door scheidsrechter Lambrechts: #kvognt gaat gewoon door", laat de club weten.

Oostende speelde in de heenwedstrijd 2-2 gelijk in Gent en heeft zo de beste uitgangspositie om door te stoten naar de finale. Die wordt op 1 mei gespeeld. 1B-club KV Mechelen plaatste zich dinsdag ten koste van reeksgenoot Union als eerste voor de finale.