Op de laatste dag van de eerste schaatswedstrijden van het seizoen in Inzell was Sandrine Tas de beste van de Belgische schaatssters.

De West-Vlaamse eindigde zondag in 2:04.33 als zevende op de 1.500 meter. Stien Vanhoutte werd in 2:05.43 achtste en Anke Vos in 2:06.92 tiende. Alle drie noteerden ze een persoonlijk record. Tas, Vanhoutte en Vos doen dit seizoen op de ploegachtervolging mee aan de wereldbekerwedstrijden. Het is voor het eerst dat Belgische vrouwen op dit onderdeel deelnemen. De drie, die een internationale reputatie hebben als inline skaters, stonden vorig seizoen voor het eerst op het ijs.