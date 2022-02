Sandrine Tas teleurgesteld na 1000 m snelschaatsen

Vandaag was Sandrine Tas aan zet in de 1000 meter snelschaatsen op de Olympische Winterspelen in Peking. Ze werd 28ste.

De Oostendse wint in de eerste race tegen de Zuid-Koreaanse Park Jiwoo. Ze klokt daarmee af op 1:18.79. Daarmee blijft ze twee seconden onder haar persoonlijk record. Maar het is de Japanse Miho Takagi die de 1000 meter wint. Jutta Leerdam uit Nederland behaalt zilver.

"Meer van verwacht"

Tas houdt enkel de Roemeense Mihaela Hoggas en de Zuid-Koreaanse Park Jiwoo achter zich. Ze is dan ook teleurgesteld in haar wedstrijd: "Ik had er iets meer van verwacht", zei de West-Vlaamse topskeeleraarster in de National Speed Skating Oval. "Het is moeilijk te verklaren waarom ik minder presteerde, misschien had ik gewoon een slechte dag", vertelde ze. "Een drama was het nu ook weer niet. Er staan voorlopig toch al twee schaatssters achter me in het klassement. De tijd was aanvaardbaar, maar je hoopt iets speciaal te doen en dat zat er niet in vandaag."

De 1000 meter was al Tas' derde nummer in Peking, na de 500 m (28e) en de 1500 m (29e). Zaterdag komt ze nog in actie op de massastart. "Ik heb nu maar één dag tussen vandaag en mijn komende race. De focus ligt nu op herstel en op het trainen van de snelle bochtjes. Ik ben er klaar voor en heb er zin in."