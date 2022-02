Sandrine Tas niet door naar finale op Winterspelen in Peking

Snelschaatsster Sandrine Tas is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de massastart op de Olympische Winterspelen in Peking. "Ik ben vandaag op mijn waarde geklopt", zei ze na afloop van de halve finales.

Tas moest zich bij de eerste acht scharen voor een finaleticket, maar ze werd pas twaalfde. Bij de tussensprinten kon ze niet meedingen naar de punten. "Ik hing er een beetje achteraan bij", stelde Tas. "En dat was niet omdat ik aan het wachten was op de sprint. Ik had gewoon de benen niet om te sprinten. Uit noodzaak heb ik alles moeten zetten op de eindsprint, maar ik wist eigenlijk wel dat het heel moeilijk ging worden. En dat is gebleken. Ik had een topdag nodig om me te plaatsen. Het niveau is gigantisch hoog." De tussensprinten zijn normaal gezien Tas' beste kans om de finale te bereiken. "Zo ben ik recent ook op de wereldbeker in Salt Lake City tot in de finale geraakt. Anders moet je gauw al in de top vijf eindigen om zeker te zijn van een finaleticket. En dat is voor mij nog net iets te hoog gegrepen."

Binnen vier jaar wil Tas hoge ogen gooien op de Spelen in Milaan. "Ik ben overgeschakeld van het skeeleren op het schaatsen voor die olympische droom. Maar die droom houdt meer in dan deelnemen. Ik ben het gewoon om voor de medailles te strijden in het skeeleren. Ik wil er alles aan doen om ook daar te geraken in het schaatsen", besloot Tas. De massastart was Tas' vierde en laatste wedstrijd in Peking, na de 500 m (28e), de 1000 m (28e) en de 1500 m (29e).