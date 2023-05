Sander Heemeryck wint kwarttriatlon Izegem

Gisteren al was er de kwarttriatlon van Izegem, een van de grootste in onze provincie en een echte klassieker, met Sander Heemeryck en Katrien Maes als duidelijke overwinnaars. Het aantal favorieten aan de start was wel beperkt door het BK nu zondag.

De Vlaams-Brabander Heemeryck deelde zijn race perfect in en is de verdiende winnaar van de kwarttriatlon in Izegem. "Blij dat ik direct mee was na het zwemgedeelte. Anders is het altijd opschuiven, maar nu kon ik in het lopen meteen overpakken. Maar het zijn allemaal zeer goede atleten."

Viktor Benschop uit Wevelgem werd knap tweede en Sven Vandenbroucke vervolledigde het podium op plaats drie. Aan de vierde plaats hangt vaak een zuur smaakje, maar niet voor Lennert Cappan uit Ingelmunster, die net zijn ploeggenoot Milan Verschaeve klopte. "Sinds vorig jaar doe ik de triatlon. In het fietsen mijn voordeel proberen halen."

Katrien Maes wint na een geweldige prestatie de vrouwenwedstrijd.