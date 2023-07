Sammy Bossut staat (nu ook officieel) onder de lat bij de Ratjes

Het hing vorige week al in de lucht, en sinds gisterenavond is het officieel. Sammy Bossut, jarenlang dé vaste waarde onder de lat bij Zulte Waregem, is komend seizoen de doelman van KRC Harelbeke uit de tweede amateurklasse.

Ergens is de cirkel zo rond, voor Bossut. Want voor hij bij Zulte Waregem - onafgebroken sinds 2006 - onder de lat stond, speelde hij bij het toenmalige Sporting West Ingelmunster - Harelbeke (SWI Harelbeke) van 2003 tot 2006. Hij hoorde er toen bij de A-kern. SWI Harelbeke speelde in 2003 nog in de tweede klasse. Bossut speelde er acht officiële wedstrijden, voor hij naar Essevee trok.

Bossut was begin juli nog - tijdelijk - aangetrokken door Club Brugge om het uitvallen van derde keeper Josef Bursik ad interim op te vangen. Maar hij ging toen niet mee met de Brugse selectie naar de oefenstage in Sint-Michiels-Gestel. Nu is dus duidelijk waarom. Bossut is er 37, en kreeg na 17 jaar geen contract meer bij Zulte Waregem.