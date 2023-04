Sammy Neirynck in Offside over Knack: "fenomenaal"

Sammy Neirynck, Volleybalkenner: "Dat is fenomenaal. Ook de manier waarop. Door een ploeg met haast allemaal Belgen, haast allemaal Vlamingen. Dat is het ook, het zijn haast allemaal jongens van onder de kerktoren. Ja, en dat is ook de sterkte van die ploeg, denk ik. Ze kennen elkaar door en door. En ook zij beseffen dat, waar ze nu mee bezig zijn, dat dit een uniek. Spelverdeler Stijn D'Hulst heeft eigenlijk al alles gewonnen wat je als volleyballer kan winnen. Maar nu, in België, in Roeselare, het zou echt wel fantastisch zijn. Ze analyseren alle momenten van de tegenstander, tot in de puntjes. Een beetje overdreven zelfs misschien. Maar het is de reden waarom het lukt dan hé. Die andere clubs hebben grotere budgetten, spelers die al alles hebben meegemaakt: Olympische Spelen, wereldkampioen,... En dan worden ze gewoon naar huis gespeeld door de toppers van België."