Sagan blikt vooruit op Vlaanderens mooiste

Morgen is het zover: de Ronde van Vlaanderen. En voor die 103e editie van de Ronde zijn er meer favorieten dan ooit: er is het sterke blok van Deceuninck Quickstep met onder andere West-Vlaming Yves Lampaert, maar ook Greg Van Avermaet en Wout Van Aert hebben morgen met stip aangekruist in hun agenda. En dan is er uiteraard nog de Slovaak Peter Sagan. De grootste vedette uit het internationale wielrennen kon dit jaar nog geen grote koers winnen, maar met Sagan valt altijd rekening te houden.

Geen grote favoriet

De directie van zijn ploeg Bora-Hansgrohe wil absoluut een van de drie komende monumenten winnen: Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race of dus morgen de Ronde van Vlaanderen. De opdracht voor de Slovaak is dus duidelijk, al voelt hij zelf weinig druk: "Ik heb hard gewerkt de voorbije winter en de voorbije weken om hier top te zijn. We zullen zien of mijn conditie goed is of niet goed. Dat vertellen de resultaten. Als ik zondag win, dan was mijn conditie goed, als ik niet win, dan is ze slecht. Dat ik niet als de grote favoriet start, hoeft niet slecht te zijn. Misschien zal ik nu niet diegene zijn waar iedereen naar kijkt in de koers, al maak ik me geen illusies. Ik rijd hoe dan ook mijn eigen koers en mik op het beste resultaat."