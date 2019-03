Rutsch als eerste over de streep in Kattekoers

De Kattekoers behoort tot de Nations Cup, en wordt dus met nationale selecties gereden. De Duitser Jonas Rutsch kwam als eerste over de streep.

In de finale van de koers is de Duitser Rutsch het bedrijvigst, en raakt nog weg in de laatste kilometers. Hij houdt stand tot op de meet, en klopt zo Leknessund, Reynders en Scott.