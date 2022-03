'Rust zacht, Miguel': verdriet & rouw voor doelman op sociale media

De Belgische voetbalwereld rouwt om Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme, die in de nacht van maandag op dinsdag de strijd verloor tegen leukemie. Hij werd 28 jaar.

"Rust zacht Miguel", twittert Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere. "Jouw strijdvaardigheid, jouw moed. Een voorbeeld voor ons allen. Ik ben ongelooflijk fier op je. We leven intens mee met Kyana (zijn vrouw) en Camille (zijn dochter). Veel sterkte aan familie en vrienden. De 16e minuut blijft symbolisch voor jou Miguel". Van Damme speelde met rugnummer 16.

Over de clubgrenzen

Over de clubgrenzen heen wordt steun betuigd aan de naasten van Van Damme.

"Rust zacht Miguel", meldt Club Brugge. "Heel veel sterkte aan familie, vrienden en de volledige Cercle Brugge-familie. You'll Never Walk Alone!"

KV Oostende: "Met grote droefenis vernemen we het overlijden van Miguel Van Damme. We wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden." Oud-Heverlee Leuven: "Miguel Van Damme is vannacht helaas overleden. We willen zijn familie en vrienden enorm veel sterkte wensen." "Rust zacht Miguel", tweet Antwerp. "We wensen de familie, vrienden en Cercle Brugge enorm veel sterkte! YNWA! #OneFamily" KRC Genk: "Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar Miguels gezin en familie, en zijn vrienden. We willen ook ons medeleven betuigen aan de hele groen-zwarte familie van Cercle."

"Bedankt voor de levenslessen Migi... #nevergiveup", reageert Beerschot-doelman Wouter Biebauw. "Rust zacht Miguel. Heel veel sterkte aan familie en vrienden in deze moeilijke tijden", aldus Zulte Waregem-doelman Sammy Bossut.

"In naam van Francs Borains betuig ik mijn medeleven aan de familie en vrienden van Miguel Van Damme, en aan heel Cercle Brugge en de supporters die hem voor altijd in hun hart en hun herinneringen zullen dragen #RIP", verklaart MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

RIP Miguel

Essevee vernam zopas het overlijden van Cercle-doelman Miguel Van Damme. Hij verloor, na vijf jaar, de oneerlijke strijd tegen Leukemie.



Verschrikkelijk nieuws.



