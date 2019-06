Rudi Cossey nieuwe assistent-coach bij Cercle Brugge

Cossey was eerder al actief voor Lokeren, Bergen, Gent, Genk en Club Brugge. En er was nog nieuws: assistent-trainer José Jeunechamps, physical coach Jeannot Akakpo en keepertrainer Dany Verlinden verlengen hun contract bij Cercle Brugge.

"We zijn erg blij met de komst van Rudi Cossey. Hij beschikt over heel wat ervaring en won al verschillende titels. Rudi is dus een belangrijke versterking voor ons project. Daarnaast zijn we ook zeer tevreden met de contractverlengingen van José Jeunechamps, Jeannot Akakpo en Dany Verlinden: stuk voor stuk vakmannen die de twee afgelopen seizoenen zeer belangrijk zijn geweest voor ons", reageert sportief directeur François Vitali.