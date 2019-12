Ruddervoorde en Middelkerke zijn kandidaat voor de wereldbeker

Flanders Classics wil de wereldbeker hervormen tot een circuit van 16 wedstrijden op zondag, Tegen morgen 5 december moeten alle kandidaturen binnen zijn, maar het loopt nog niet echt storm. Toch zijn er al een paar wedstrijden die te kennen hebben gegeven dat ze de stap willen wagen ondanks de serieuze meerkost.

Ook de Superprestigewedstrijden van Ruddervoorde en Middelkerke hebben zich nu kandidaat gesteld. "Wij hebben gesproken met de gemeente Oostkamp," vertelt Geert Pyfferoen van de cross in Ruddervoorde. "Als we worden weerhouden, maar dat wordt pas rond het WK bekend, dan praten we verder. Het gaat natuurlijk over geld, maar dat zal niet alleen van de gemeente kunnen komen."

In Middelkerke willen ze graag bij de Superprestige blijven, maar houden ze de Wereldbeker achter de hand. "Stel dat Flanders Classics de Superprestige ook wil hervormen, of gewoon afschaffen, dan hebben we een opvangnet. Maar onze voorkeur gaat wel uit naar de huidige formule, waarbij wij de laatste wedstrijd van de Superprestige organiseren. Wij hoeven ook niet per naar een zondag, want nu past die zaterdag perfect in ons Valentijnweekend," legt schepen van sport Henk Dierendonck uit.