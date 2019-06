Ronald Vargas blikvanger op eerste training KVO

Ook KV Oostende is vandaag begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen met de eerste training.

De nieuwe trainer van KV Oostende, de Noor Kare Ingebrigtsen mocht drie nieuwkomers verwelkomen: Renato Neto, Ari Skulason en Ronald Vargas. Vooral die laatste is een opvallende transfer. De 32-jarige Venezolaan maakte tussen 2008 en 2011 het mooie weer bij Club Brugge en maakte daarna de overstap naar Anderlecht, waar hij vaak te kampen had met blessures. Na passages in Turkije, Griekenland en Australië keert Vargas nu dus transfervrij terug naar de Belgische competitie.

Op de eerste training is nog niet de voltallige kern aanwezig. Zo komen Wout Faes en Rocky Bushiri nog in actie met de nationale beloften op het EK in Italië en Fabrice Ondoa met Kameroen op de Afrika Cup. Emmanuel Banda (terug van uitleenbeurt) en Fashion Sakala speelden nog interlands en keren terug op 29 juni. Fernando Canesin sluit om administratieve redenen pas op maandag 24 juni aan. Bij KV Oostende komen er zeker nog een controlerende middenvelder en een spits bij.