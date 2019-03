De 25-jarige Vanneste rekende in de halve finale in twee sets (7-5 en 6-2 na 1 uur en 33 minuten) af met de Italiaan Andrea Basso. In de finale staat hij tegenover de Duitser Constantin Schmitz.

Zege in dubbelspel

In het dubbelspel is de toernooizege al binnen. In de finale haalde hij het aan de zijde van de Zweed Markus Eriksson in twee sets (7-5 en 6-2 na 1 uur en 9 minuten) van het Kroatische duo Ivan en Matej Sabanov.