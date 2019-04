Roeselare wint laatste wedstrijd in play-downs

Roeselare won gisteravond de laatste wedstrijd in de play-downs met 4-0 van Tubeke.

Voor beide ploegen stond niets meer op het spel. Roeselare was sinds vorige week zeker van een verlengd verblijf in 1B, terwijl Tubeke al zeker was van degradatie. Uiteindelijk werd het toch nog een leuke partij voor Roeselare, met vier doelpunten.

Godwin Saviour

Het was wachten tot minuut 51 voor het eerste doelpunt van Godwin. Een kwartier later kon de Roeselaarse spits de voorsprong verdubbelen. Casagolda en Aoulad zorgden voor de duidelijke 4-0 overwinning voor Roeselare. Roeselare eindigt door deze overwinning tweede in de play-down groep, boven Lommel en Tubeke.