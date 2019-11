Roeselare vloert Maaseik in heenmatch halve finale

Roeselare greep Maaseik in de eerste twee sets meteen bij de keel en won die ook met 22-25 en 21-25. Daarna moest de voet even van de gaspedaal. De thuisploeg pakte set drie met 25-19. Maar bekerhouder Roeselare liet de Limburgers niet terug in de match komen en vermeed een tie-break door in set vier genadeloos toe te slaan : 17-25. Roeselare wint zo met 1-3. Op 30 november wacht de terugwedstrijd, in Schiervelde.

Heenwedstrijd Halve Finale Beker van België: @VCGREENYARDMsk - Knack Roeselare 1-3!



Zaterdag 30/11 Terugwedstrijd in Schiervelde!@TopVolleyBel pic.twitter.com/Dd3li8Kjo1 — Knack Volley Roeselare (@KnackRoeselare) November 20, 2019