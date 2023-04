Roeselare verslaat eeuwig volleybalrivaal Maaseik en staat weer aan de leiding

Als het talrijk opgekomen publiek Knack vooraf trakteert op een staande ovatie, weet je dat revanche voor de verloren Europese finale wenkt. En als een tweetal uur later de 3-1 zege een feit is, zie je de ontlading.

Roeselare begint goed

De opslagdruk van Maaseik is niet die van Modena. Coolman haalt de eerste set overtuigend binnen met een score van 25-20. In de tweede set start Roeselare in een andere opstelling, maar begaat veel opslagmissers waardoor het Maaseikse blok rendeert. Niet veel later is het 19-25. Roeselare bouwt een kloofje van drie punten uit en behoudt dat tot het einde van de set. Martos raakt niet voorbij het blok en Fasteland maakt uit. De derde set wordt afgerond met 25-22.

Spannende laatste set

In de vierde set loopt het heel gelijk. Geen van beide tenoren van het Belgisch volleybal kan afstand nemen. Het blijft superspannend. Ook het laatste punt is bloedstollend. Koukartsev ZIJN poging wordt eerst nog opgevangen, maar zijn tweede aanval met een plaatsbal blijkt de goeie. De laatste set wordt afgesloten met 25-23. Roeselare wint het spel met 3-1 en komt zo aan de leiding met een wedstrijd minder gespeeld.