Roeselare verliest van Maaseik in finalereeks play-offs

Maaseik won vorige zaterdag de eerste manche met 2-3 (25/21, 21/25, 21/25, 25/21, 18/20) in Roeselare en de West-Vlamingen deden woensdag hetzelfde in Maaseik (23-25, 25-20, 23-25, 25-19, 12-15). Maaseik zal Roeselare op 8 mei ontvangen voor de vierde manche, een eventuele vijfde manche wordt gespeeld op 11 mei in Roeselare. Huidig landskampioen Maaseik behaalde al 15 titels in haar geschiedenis en maakte vorig seizoen een einde aan de reeks van vijf achtereenvolgende titels van Roeselare, dat er in totaal al 11 verzamelde.