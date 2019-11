Beerschot heeft zaterdag op de dertiende speeldag in de Proximus League de drie punten thuisgehouden tegen Roeselare. De Ratten wonnen met 2-1.

De Ratten wonnen met 2-1. Beerschot kwam voor rust op een dubbele voorsprong dankzij een prachtig afstandschot van Halaimia (15.) en een kopbaldoelpunt van Placca (44.). Na rust maakte Naessens (77.) nog de aansluitingstreffer, maar verder kwamen de West-Vlamingen niet meer.

Beerschot was al uitgeteld in de strijd om de eerste periodetitel. De Antwerpenaars blijven vijfde met vijftien punten, Roeselare is gedeeld laatste met acht punten.