Roeselare sluit Final Four als leider af en heeft thuisvoordeel in finale

De Limburgers verloren in eigen huis met 1-3 (28-30, 25-17, 19-25 en 21-25) van Menen, een wedstrijd die enkel goed was voor de statistieken. Maaseik wist immers op voorhand dat de tweede plaats het hoogst haalbare was in deze Final Four.

Bekijk hieronder het verslag van de wedstrijd Menen-Maaseik: