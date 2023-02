Roeselare pakt voor de vijftiende keer de beker van België in het volleybal

De sfeer in het Sportpaleis is om duimen en vingers bij af te likken. Maar dat heeft toch wat zijn invloed op Menen. De grensploeg is helemaal onder de indruk van het gebeuren en zakt halfweg de eerste set weg. Bij Roeselare draait de hoofdaanvaller Kukartsev ook hoog niveau, Menen kan hem niet aan banden leggen en komt in no time 17-11 achter. Bij Roeselare speelt Seppe Rotty, ex-Menen en vorig jaar speler van het jaar, in de basis. Ook hij pikt zijn puntjes mee. Pas bij 21-16 kan Menen even een puntje met vertrouwen pakken, maar set één is al verloren. De service draait niet. Het is de kapitein van Roeselare die hem binnenhaalt, in zijn tiende bekerfinale. Matthijs Verhanneman zet de 25-18 eindstand op het bord.

TOCH NOG WAT SPANNING

In set twee houdt Menenlanger stand. Maar Roeselare heeft, ook als de service nu wat minder draait, een sloophamer in de rangen. De Argentijn Kukartsev is amper af te stoppen 16-13. Maar Menen speelt echt wel z'n wedstrijd nu. 23-22, Jelle Sinnesael pakt punten met enkele stevige blocks. Roeselare moet nu wel veel meer uit z'n pijp komen. Maar in money-time gebeurt dat ook. Het is Rune Fasteland die op de valreep set twee binnen haalt met 25-23.

VIJFTIENDE BEKER

Maar die tweede set is de enige waar echt spanning in zit. Want Menen kan z'n futenlast niet laag houden in de derde set. Kurkartsev gaat door op zijn elan, 13-9. Menen probeert, maar Roeselare domineert al de hele partij en haalt ook de derde set binnen. Roeselare wint met 3-0 en haalt zo voor de vijftiende keer de beker van België binnen.