Roeselare telde na acht speeldagen amper twee punten. De ploeg van Juan Guttiérez wist dus wat hen tegen Lommel, de voorlaatste in de stand, te doen stond.

Lommel had zijn schaapjes in de eerste helft al op het droge na doelpunten van Siemen Voet (own-goal) en Jonathan Hendrickx. Verder dan de aansluitingstreffer van Andzouana kwam Roeselare in de tweede helft niet. De club blijft zo de ronde lantaarn in eerste klasse B. De voorlaatste in de stand Lokeren telt al vier punten meer.

