Roeselare lijdt vierde nederlaag in groepsfase

Roeselare heeft gisteren zijn vierde groepswedstrijd in de Champions League volleybal voor mannenteams verloren.

De West-Vlamingen gingen in het Italiaanse Modena met 3-1 onderuit tegen het Poolse Warschau. De setstanden waren 20-25, 25-19, 25-20 en 25-18. De match duurde een uur en 38 minuten. In december verloor Roeselare ook al zijn eerste drie wedstrijden tijdens de heenronde van de groepsfase, die in eigen huis werd afgewerkt. Vandaag speelt het team van coach Steven Vanmedegael tegen het Russische Kuzbass Kemerovo, donderdag wacht thuisploeg Leo Shoes Modena. De vijf groepwinnaars en de beste drie tweedes plaatsen zich voor de kwartfinales. Roeselare maakt geen kans meer om door te stoten.