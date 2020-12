Roeselare is laatste halvefinalist

Anderhalve week geleden verzekerden Maaseik (0-3 tegen Borgworm), Aalst (1-3 tegen Menen) en Achel (3-2 tegen Haasrode-Leuven) zich al van een stek in de halve finales.

Gent - Roeselare werd uitgesteld vanwege coronabesmettingen bij Gent. In de halve finales neemt Roeselare het op tegen Achel. De andere halve finale is Maaseik-Aalst. De heenmatchen vinden op 30 januari plaats, de returns op 6 februari. De finale is voorzien op 21 februari.