Roeselare knalt naar zesde beker op rij

Knack Roeselare stond met veel vertrouwen aan de start van deze bekerfinale. Ze verloren onderweg geen enkele set, maakten ook indruk in de Champions League en konden tegen Maaseik een zesde beker op rij winnen. Met een veertiende eindoverwinning zouden ze ook op gelijke hoogte komen van de aartsrivaal.

Vlotte set 1

De West-Vlamingen startten ook uitstekend, terwijl Maaseik wat steekjes liet vallen. Het resulteerde in een 5-1 voorsprong en die kloof gaven ze niet meer uit handen. Bij 18-15 leek het momentum even te keren, maar Roeselare drukte door en won set 1 met 25-21.

Hetzelfde verhaal bij het begin van de tweede set. Roeselare hield de druk hoog, en Maaseik bleef fouten maken in de opslag en receptie. Het verschil groeide meteen opnieuw naar vier à vijf punten. Over halfweg de set kwamen de Limburgers echter terug opzetten. Plots stond het 23-23, maar met twee punten op rij pakte Roeselare ook set 2.

Maaseik slaat terug

Nu moest Maaseik komen en dat deed het met verve. Het vond een antwoord op de versnellingen in de Roeselaarse aanval én de opslag draaide nu wel. Bij 6-13 had coach Vanmedegael al z'n time-outs reeds opgebruikt. Maaseik maakte optimaal gebruik van het West-Vlaamse dipje en stoomde naar 19-25.

De spanning kwam terug in de wedstrijd, maar Roeselare herpakte zich. In no time stond er 16-9 op het scorebord. Het vuur kwam terug in de ploeg, de opslag draaide op volle toeren. Maaseik vond geen antwoorden meer.

Beker nummer veertien

Knack Volley liet hun eeuwige vijand niet meer terugkeren. De voorsprong bleef rond zes à zeven punten hangen. Set vier won Roeselare uiteindelijk met 25-19. Een veertiende eindzege, waarmee ze op gelijke hoogte komen van Maaseik. Ze kunnen de focus nu verleggen naar de competitie en lonken naar de dubbel.