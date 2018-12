Roeselare kan niet winnen in het Kuipje

In de Proximus League heeft Roeselare met 2-0 verloren van Westerlo in het Kuipje.

De doelpunten van Sava Petrov (52.) en Kurt Abrahams (69.) vielen allebei in de tweede helft. Roeselare is nu voorlaatste in de stand met veertien punten en kan de rode lantaarn krijgen, maar dan moet Tubeke zondag wel winnen van Union.

In het tweedeperiodekampioenschap wipt Westerlo naar een met Union gedeelde derde plaats, Roeselare telt daarin nog maar één punt.