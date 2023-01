Roeselare heeft volgend seizoen ook een vrouwenteam in de hoogste volleybalafdeling

Bevo Roeselare is momenteel tweede in de tweede afdeling (nationale 1), maar krijgt na dit seizoen de plaats van Hermes Oostende in de Liga A cadeau.

"We hebben de moeilijke beslissing genomen geen Liga A-team in te schrijven voor het volgende seizoen", legt Hermes-voorzitter Philippe Develter uit. "Om alle misverstanden uit de weg te ruimen, benadruk ik dat Hermes Oostende niet ophoudt te bestaan, maar dat enkel het Liga A-team verdwijnt. We vonden het wel belangrijk om onze kern een waardig alternatief te bieden en zijn blij dat we daarvoor gehoor vonden bij Bevo Roeselare. Zo blijft er een sterk West-Vlaams vrouwenteam in Liga A en ook dat vinden we belangrijk." Oostende, dat dertien landstitels en zeven bekers in de prijzenkast heeft, staat momenteel op de vijfde plaats in de Liga A.

"Voor ons is dit een mooie opportuniteit", klinkt het bij Bevo-voorzitter Geert Sintobin. "We stonden al dicht bij promotie, maar dit verduidelijkt de zaken. Het is immers nooit makkelijk een ploeg uit te bouwen, als je pas in april weet dat je het seizoen nadien in de hoogste reeks moet aantreden. De resultaten van de gepromoveerde ploegen tonen trouwens aan dat het niveauverschil tussen beide reeksen aanzienlijk is. De nieuwe ploeg wordt een mix van Hermes- en Bevo-speelsters, aangevuld met enkele nieuwe elementen. Ik wil daarbij graag aanstippen dat er bij Bevo geen enkele ploeg moet verdwijnen en dat er geen enkele speelster plaats moet maken. Integendeel, er komt in onze familieclub een extra topploeg bij, met bijkomende ontwikkelingskansen voor de meest getalenteerde en ambitieuze Bevo-speelsters. Het eerste seizoen wordt gezien de tijdsdruk een overgangsjaar, maar op termijn is met jong en Belgisch talent minstens een stevige middenmoter worden de ambitie van de nieuwe ploeg."

In de hoogste mannenafdeling is kampioen Knack Roeselare autoritair leider. Knack en Bevo werkten al nauw samen en gaan hun banden nog verstevigen. Samen richten ze het volleybalcollectief Volley#VANRSL op. "Met als doel beide clubs groeipotentieel te bezorgen en Roeselare nog nadrukkelijker als volleybalhoofdstad van België op de kaart te zetten, zowel bij de mannen als bij de vrouwen."

Beide clubs fuseren niet, "maar gaan maximaal samenwerken onder de vlag van het nieuwe volleybalcollectief". "We bekijken elk domein waar we tot een synergie kunnen komen", zegt Knack-voorzitter Rik Vervisch. "We spreken dan over opleiding (trainers, jeugd), best practices en ervaringsuitwisseling, uitbouw van de volleybal community, maar ook over het commerciële. Heel wat lokale bedrijven sponsoren al één of beide clubs. Door samen te werken binnen Volley#VANRSL, kan hen nog meer en betere return aangeboden worden."