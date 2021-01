Roeselare heeft vijf sets nodig in Menen

Voor Roeselare is 2021 in de EuroMillions Volley League niet goed begonnen.

Vier dagen na de 3-1 nederlaag in de topper bij Maaseik lieten de West-Vlamingen opnieuw punten liggen. Ze wonnen wel nog met 2-3 (22-25, 25-23, 19-25, 25-23 en 12-15) van Menen. In de tussenstand komt Maaseik alleen op kop met 32 punten. Roeselare telt als tweede één puntje minder. Menen is derde met 23 punten.