Roeselare geeft rode lantaarn door aan Lommel

Roeselare pakte vorige week tegen OH Leuven de eerste driepunter van het seizoen en dat smaakte duidelijk naar meer. Ook Union moest gisteren voor de bijl. De bezoekers begonnen het best aan de partij. Haugen liet na tien minuten een dot van een kans liggen voor Union. Even later miste ook Bager een grote kans. Roeselare bleef in de eerste helft al bij al makkelijk overeind.

Na de pauze ging Union opnieuw het felst van start. Maar Bassani profiteerde van de ruimte aan de andere kant en bracht Roeselare verrassend op voorsprong. Een kwartier later prikte Nouri ook de 2-0 binnen. In de blessuretijd maakte Godwin het feest voor de thuisploeg compleet. Roeselare wint met 3-0 en doet een gouden zaak in het klassement. Het geeft de rode lantaarn door aan het Lommel van Peter Maes.