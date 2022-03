Roeselare en Menen starten met zege in kwalificatieronde

Roeselare en Menen zijn zaterdag beiden met een zege aan de kwalificatieronde (best of 3) voor de play-offs begonnen.

Roeselare won met 0-3 (16-25, 16-25, 17-25) in Borgworm en Menen met 2-3 (17-25, 25-21, 22-25, 25-22, 9-15) in Achel.

De rangorde van de reguliere competitie werd zo volledig gerespecteerd. Vrijdag won Maaseik immers al met 2-3 in Gent. In de terugwedstrijden heeft de top vier van die reguliere competitie woensdag het thuisvoordeel en dat is ook bij een eventuele belle (zaterdag 19/03) zo.

Bekijk hieronder het verslag van Achel-Menen.