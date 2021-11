Na twee speeldagen in de Euromillions Volley League zijn drie teams nog ongeslagen. Dat zijn kampioen Roeselare, Menen en Maaseik.

Roeselare won met 1-3 (19-25, 25-19, 16-25, 19-25) in Achel. In tegenstelling tot Roeselare en Maaseik heeft Menen niet het maximum van zes punten. Het had immers vijf sets nodig tegen Aalst: 25-20, 19-25, 23-25, 25-22, 15-13.