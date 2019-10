Roeselare won zaterdagavond al de topper tegen Aalst met 3-1, Maaseik ging met 0-3 winnen in Achel. Beide teams tellen na de tweede speeldag zes punten, Aalst is derde met drie punten. Leuven haalde het dan weer met 3-2 van Gent (25-20, 25-19, 23-25, 23-25, 15-10). Zondag ging Menen met 2-3 (21-25, 25-17, 24-26, 25-23, 9-15) winnen in Borgworm. Gent en Borgworm tellen één punt, Achel is puntenloos laatste, maar heeft net als Menen een wedstrijd minder gespeeld.