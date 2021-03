Roeselare bleef in het zog van de eeuwige concurrent door Menen met een 3-0 (25-22, 25-23, 25-22) naar huis te sturen. Met 8 punten behoudt Maaseik in de stand één punt voorsprong op Roeselare. Menen (3 ptn) en Haasrode Leuven (0) lijken uitgeteld. De top twee strijdt in een best of five om de titel.