Knack Roeselare en Hermes Oostede hebben zich verzekerd van een plaatsje in de finale van de Beker van Belgïe. Niet zonder slag of stoot, want Roeselare had een golden set nodig om voorbij Maaseik te raken, Hermes kon die maar net vermijden tegen Zoersel.

In die finale speelt Knack tegen Aalst, dat na de heenwedstrijd ook in de terugwedstrijd de betere was van Menen.

Hermes Oostende won de eerste set bij Amigos Zoersel, maar verloor de twee volgende. In een razendspannende vierde set wisselden de kansen voortdurend, maar het was uiteindelijk Hermes dat aan het langste eind trok. Zo kan Oostende voor het eerst in dertig jaar nog eens de bekerfinale spelen.