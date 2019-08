Roeselare en Beerschot hebben zaterdag 1-1 gelijkgespeeld op de tweede speeldag in de Proximus League.

Roeselare-aanvaller Godwin opende de score vijf minuten voor de pauze. De pas ingevallen De Keersmaecker duwde in de 72e minuut de gelijkmaker tegen de netten. In de stand is Beerschot voorlopig tweede met 4 op 6. Roeselare sprokkelde zijn eerste punt en staat op de vijfde plaats.