Roeselare en Aalst strijden opnieuw voor volleybalbeker

Net als vorig jaar schakelde bekerhouder Roeselare in zijn halve finale eeuwige rivaal Maaseik uit. Tien dagen terug ging de West-Vlaamse club al met 1-3 winnen in Limburg en ook op het eigen Schiervelde werd het 3-1. De setstanden waren 25-20, 22-25, 25-20 en 25-20.

Aalst ging met 0-3 (21-25, 20-25, 17-25) winnen bij Haasrode Leuven en maakte zo vlot de verrassende 2-3 nederlaag uit de heenmatch goed.

Zondag 16 februari gaat Roeselare in het Antwerpse Sportpaleis voor een dertiende beker, de vijfde op rij. Het plaatste de beker al in de prijzenkast in 1989, 1990, 1994, 2000, 2005, 2006, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019. Aalst won de beker van België vier keer, maar dan wel als Asse-Lennik (1985, 1992, 1993 en 2015). In 2016 verhuisde die club naar Aalst.

Vorig jaar won Roeselare de beker door Aalst met 3-1 (18-25, 25-21, 25-19, 25-15) te verslaan.